Emergenza in Australia: il premier ammette “errori della gestione degli incendi” (Di domenica 12 gennaio 2020) Non dà tregua l’Emergenza incendi in Australia: 2 roghi si sono fusi formando un fronte di fuoco di 640mila ettari nel sudest dell’Australia, nelle Snowy Mountains, mentre prosegue la crisi senza precedenti nel Paese. Dall’inizio degli incendi a settembre, le vittime sono 28, le case distrutte oltre 2mila e l’area devastata più grande dello Stato dell’Indiana negli USA. Il premier conservatore Scott Morrison è stato accusato di non aver agito a sufficienza per arginare il cambiamento climatico, che secondo gli esperti ha peggiorato la situazione. Migliaia di persone hanno manifestato contro il premier venerdì a Sydney e Melbourne, chiedendo le sue dimissioni e maggior azione sull’Emergenza climatica. Morrison ha ammesso che sono stati commessi errori nel contrasto degli incendi che devastano il Paese: “Ci sono cose che potevano essere ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

