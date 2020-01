Ellen Pompeo sull’abbandono di Alex Karev: “E’ una grossa perdita” (Di domenica 12 gennaio 2020) Ellen Pompeo commenta l’abbandono di Justin Chambers a Grey’s Anatomy Venerdì scorso, l’intero fandom di Grey’s Anatomy è stato travolto dall’inaspettata notizia che l’amatissimo Alex Karev non avrebbe più fatto parte del Medical-Drama che l’ha reso famoso. La notizia, come facilmente prevedibile, ha immediatamente fatto il giro del web scalando in poche ore i trend di Twitter. A due giorni dalla comunicazione, alcuni dei colleghi di Justin Chambers hanno espresso, sui principali social, tutto l’affetto nei confronti dell’amico. Tra i tanti commenti non poteva mancare quello della protagonista Ellen Pompeo. L’attrice, che con Chambers ha condiviso la sua avventura in Grey’s Anatomy fin dal primissimo episodio, ha ripostato sul suo profilo Twitter un articolo di Vanity Fair. Confermando quanto riportato sul famoso sito ... Leggi la notizia su lanostratv

