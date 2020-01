Azerbaigian, una terra da riscoprire in questo 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Azerbaigian, una terra da riscoprire in questo 2020 Secondo la Lonely Planet, nota casa editrice australiana di guide turistiche, è l’Azerbaigian uno dei Paesi da visitare nel 2020. Tra brutalismo sovietico e grattacieli, ecco cosa offre questa terra. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Azerbaigian, una terra tutta da scoprire L’Azerbaigian, terra ricca di petrolio e gas che sbucano dal sottosuolo, è anche conosciuta per essere centro culturale zaroastriano, basato sugli insegnamenti del profeta Zarathustra. Confinante con l’Iran, nel Paese spicca soprattutto la capitale, Baku, considerata la base del nuovo sviluppo architettonico. È proprio qui che l’architetta iraniana Zaha Hadid ha progettato il centro culturale Heydar Aliyev, un edificio dalle forme morbide in contrapposizione con il brutalismo sovietico. Vi è anche la presenza delle Flame ... Leggi la notizia su termometropolitico

AndreaInterNews : @Believe__ Streaming di una TV dell'Azerbaigian che si chiama tipo CBCSport. - luisa_chiodi : RT @BalcaniCaucaso: Vi presentiamo i documentari in concorso al @TriesteFilmFest Azerbaigian: una madre accoglie il figlio (il regista) t… - ElnaraRzayeva_ : RT @AmbasciataAZE: Il Sole 24 ORE @sole24ore oggi parla dell'????come una delle mete da visitare nel #2020 per le sue bellezze artistiche e n… -