Via Mala, cadono calcinacci in galleria tra Bergamo e Brescia, colpita una macchina (Di sabato 11 gennaio 2020) Via Mala, si staccano calcinacci in galleria, colpita una macchina mentre altri due veicoli riescono a schivarle per poco. L’episodio si è verificato nella mattinata dell’11 gennaio 2020, tra le 8 e ne 9, tra Bergamo e Brescia, nella galleria che collega la valle di Scalve con la val Camonica. A raccontare l’increscioso episodio è stato il presidente della Comunità montana di Scalve, Pietro Orrù, in un post su Facebook. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo: “VIA Mala: stamattina, in corrispondenza della prima galleria scendendo dalla Frazione Dezzo in direzione della Valle Camonica, si è distaccata una porzione di calcestruzzo del soffitto che ha poi causato un incidente con un paio di auto coinvolte”. Poi Pietro Orrù continua così il suo post: “Nonostante la ... Leggi la notizia su bigodino

stefanospidy : Bergamo, parti di calcestruzzo si staccano da una galleria sulla via Mala gestita dalla Provincia: un’auto colpita,… - Marghe0855 : RT @GarauSilvana: Via Mala, cadono dei calcinacci in galleria Tre auto coinvolte: nessun ferito - Gb13Giovanna : RT @GarauSilvana: Via Mala, cadono dei calcinacci in galleria Tre auto coinvolte: nessun ferito -