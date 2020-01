Venduta per 3,7 milioni di dollari l’auto guidata da Steve McQueen in "Bullitt" - (Di sabato 11 gennaio 2020) Carlo Lanna È stata ritrovata la vettura che è stata guidata da Steve McQueen in Bullitt ed è stata Venduta all'asta ad un prezzo record Gli oggetti di scena fanno gola proprio a tutti. Se sono rarità è ancora meglio. Sì, perché il cinema e tutta la sua magia è una vera e propria calamita per gli appassionati, disposti a sborsare fior di quattrini pur di mettere le mani proprio su quel cimelio. L’ultima follia? È avvenuta a Washington, l’11 Gennaio. C’è chi ha sborsato ben 3,7 milioni di dollari per acquistare un’auto che è stata guidata da Steve McQueen in persona. Si tratta di una Ford Mustang GT che è stata guidata dal celebre attore in "Bullitt", film del 1968 diretto da Peter Yates. Il prezzo record è stato battuto dalla Mecum Auction a Kissimmee in Floirida. La Ford è stata protagonista di una scena molto celebre che aveva permesso a Steve McQueen di entrare nella ... Leggi la notizia su ilgiornale

