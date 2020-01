Temptation Island Vip, Andrea Filomena e Jessica Battistello presto genitori? Lo scoop (Di sabato 11 gennaio 2020) Jessica Battistello e Andrea Filomena a breve diventeranno genitori per la prima volta? Ecco cosa ha detto lei su Instagram Ad attirare l’attenzione del gossip ancora una volta Andrea Filomena e Jessica Battistello, divenuti noti per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Biscisclia su Canale 5. I due avevano partecipato al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore, la loro relazione non è però sopravvissuta al reality. Nel villaggio Jessica Battistello si è avvicinata troppo al tentatore Alessandro Zarino, ferendo non poco Andrea. Dopo un acceso falò di confronto Andrea e Jessica avevano deciso di lasciare il villaggio separati. A circa tre mesi dalla fine di Temptation Island i due sono tornati insieme, ad oggi le cose tra loro procedono a gonfie vele. Dopo il loro ritorno di fiamma in più occasioni i due ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

