Teheran ammette: l’aereo, un errore Studenti in piazza: morte ai bugiardi (Di sabato 11 gennaio 2020) Scambiato per un cruise Usa, abbattuto dai Pasdaran. «L’operatore aveva solo 10 secondi per decidere». E ha sbagliato Leggi la notizia su corriere

NicolaPorro : L’#Iran dopo aver negato per giorni l’evidenza alla fine ammette di aver abbattuto il #Boeing737 ucraino. Ma c’è un… - vaticannews_it : #11gennaio L'Iran ammette di aver abbattuto 'erroneamente' l'aereo di linea ucraino, con a bordo 176 persone, preci… - riotta : Dunque ora #Iran ammette di avere abbattuto per errore il Boeing ucraino a Teheran con 176 morti. Le guerre nascono così da errori tragici. -