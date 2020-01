Salvini invita Liliana Segre a un convegno sull’antisemitismo. Ma la senatrice evita: «Sono impegnatissima» (Di sabato 11 gennaio 2020) Liliana Segre non parteciperà al convegno sulle nuove forme dell’antisemitismo organizzato a Roma dalla Lega il prossimo 16 gennaio. «Ho ricevuto l’invito ma nel mese di gennaio sono impegnatissima» ha detto la senatrice – e neo presidente della Commissione sull’odio – interpellata dall’Ansa. Segre non ha menzionato alcuna motivazione personale contro Matteo Salvini. Il convegno Il convegno, dal titolo “Le nuove forme dell’antisemitismo“, si terrà a Roma giovedì 16 gennaio in Senato, nella sala Zuccari, dalle 11 alle 12:30. Salvini, che chiuderà l’incontro con un suo intervento, ha dichiarato che l’evento si tradurrà in una proposta legislativa a sua firma. «Nel 2020 l’antisemitismo significa odiare Israele, che io amo», ha detto il Segretario leghista. A modera la discussione sarà il direttore dell’agenzia ... Leggi la notizia su open.online

