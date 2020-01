Presidenziali in Taiwan, in vantaggio la candidata pro-Hong Kong (Di sabato 11 gennaio 2020) Con lo spoglio iniziato subito dopo la chiusura dei seggi, l’anticinese Tsai Ing-wen è lanciata verso un nuovo mandato alla presidenza di Taiwan. I conteggi informali delle principali tv locali danno il suo vantaggio su Han Kuo-yu, il rivale dei Nazionalisti del Kuomintang, stabilizzatosi al 18-20% quando lo spoglio delle schede è sopra il 50% circa. Il distacco tra i due supera un milione di voti.Il conteggio ufficiale, con lo spoglio all′11,9%, vede Tsai in testa con 593.188 voti (58%), seguida da Han a 391.362 (38,26%). Leggi la notizia su huffingtonpost

contribuenti : Anticinese in testa presidenziali Taiwan - jimihendrix1980 : RT @HuffPostItalia: Presidenziali in Taiwan, in vantaggio la candidata pro-Hong Kong - Enrico_Liano : RT @HuffPostItalia: Presidenziali in Taiwan, in vantaggio la candidata pro-Hong Kong -