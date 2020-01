Pierfrancesco Favino è Bettino Craxi in Hammamet: come ha fatto? (Di sabato 11 gennaio 2020) Questo articolo Pierfrancesco Favino è Bettino Craxi in Hammamet: come ha fatto? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pierfrancesco Favino interpreterà Bettino Craxi nel film di Gianni Amelio “Hammamet”: il cambiamento è impressionante, come ha fatto ad entrare nella parte? Hammamet è il nuovo film che vedrà come protagonista uno straordinario Pierfrancesco Favino che vestirà, è proprio il caso di dirlo, i panni di Bettino Craxi per la regia di Gianni Amelio. Il … Leggi la notizia su youmovies

NicolaTravierso : RT @Labbufala: Nel suo nuovo film sulla strage di Erba, Pierfrancesco #Favino interpreterà Rosa e Olindo. #Hammamet #Craxi - bobpelu : RT @Labbufala: Nel suo nuovo film sulla strage di Erba, Pierfrancesco #Favino interpreterà Rosa e Olindo. #Hammamet #Craxi - zazoomblog : Anna Ferzetti moglie Pierfrancesco Favino: il segreto del loro rapporto - #Ferzetti #moglie #Pierfrancesco -