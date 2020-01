Meghan firma un contratto dopo l’addio alla Regina: Kate aveva ragione (Di sabato 11 gennaio 2020) dopo l’annuncio di qualche giorno fa ci sono ancora novità nella vita dei Duchi di Sussex: Meghan Markle ha firmato un contratto con la Disney, iniziando di fatto a lavorare e rendendo ancor più ufficiale l’allontanamento dalla Famiglia Reale. Stando a quanto riportato dal Times, Meghan avrebbe deciso di “vendere” per un anno intero la sua voce al colosso dell’intrattenimento. Il motivo di base sarebbe benefico: tutto ciò sta avvenendo in cambio una donazione a Elephants Without Borders un’organizzazione che aiuta a rintracciare e proteggere gli animali dal bracconaggio. Tuttavia, questo contratto sembra dare conferma ai sospetti della cognata Kate Middleton, diffidente da sempre nei confronti di Meghan e del tutto certa, sin dall’inizio, che lei non avesse mai del tutto rinunciato alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Sì, perché pare ... Leggi la notizia su dilei

