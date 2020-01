LIVE Spagna-Australia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Nadal-De Minaur 4-6 7-5 2-0, spagnolo in vantaggio di un break (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 BREAK Nadal! Lo spagnolo ha tenuto altissimo il ritmo ma ora De Minaur sembra un po’ in crisi. 0-40 Errore di dritto dell’Australiano che sembra essere in difficoltà in questa fase. 0-30 Dritto fortissimo di De Minaur al quale viene assegnato il punto ma il falco mostra che la palla è fuori di poco. 0-15 De Minaur si avventura a rete ma viene punito dal passante di rovescio di Nadal. 1-0 Nadal! Lo spagnolo ha trovato un ritmo devastante dal servizio. 40-15 Lo spagnolo costringe l’avversario a correre e chiude con un bellissimo rovescio a incrociare. 30-15 Servizio e dritto di Nadal! 15-15 Gran scambio di De Minaur che costringe all’errore lo spagnolo. 15-0 Servizio al centro imprendibile di Nadal. Inizia il terzo set, Nadal al servizio. 7-5 Nadal VINCE IL SECONDO SET!!! spagnolo fortunato che stecca per due volte ... Leggi la notizia su oasport

