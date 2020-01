LIVE Biathlon, Staffetta maschile Oberhof 2020 in DIRETTA: la Norvegia concede il bis! Battuta in volata la Francia (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. 15:39 Deludente 11° posto per la Svezia, Italia addirittura 23ma. 15:37 Il podio recita quindi: Norvegia, Francia e Germania. Poi Russia e un’ottima Bielorussia. 15:36 Christiansen si aggiudica lo sprint ai danni di Fillon Maillet! Terzo in solitaria Doll. 15:34 Christiansen lascia Fillon Maillet a fare l’andatura, probabilmente si deciderà tutto in volata! 15:33 Lotta appassionante per la vittoria tra Fillon Maillet e Christiansen, separati da 2″! Doll terzo a 35″. 15:32 Gira anche la Bielorussia, mentre Latypov si salva con una ricarica. 15:31 Christiansen rischia di buttarla via e gira! Una ricarica per Fillon Maillet che balza al comando, spreca anche Doll che commette quattro gravissimi ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Norvegia Francia e Svezia si giocano la vittoria in ulti… - zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: la Svizzera scappa via male Wierer in seconda frazione!… - zazoomnews : LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2020 in DIRETTA: Francia e Italia in testa dopo la prima frazione! -… -