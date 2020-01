Libri da leggere in un mondo in fiamme (Di sabato 11 gennaio 2020) Le cronache di questi primi giorni dell’anno sono state dominate dalle tragiche immagini che provengono dai devastanti incendi australiani, frutto dell’intervento umano sull’ambiente e manifestazione ben poco catartica del fuoco: un elemento che spesso, si sa, ha attratto la letteratura e oggi pare più legato alla distopia. Simbolo del diabolico ma anche di rituali d’iniziazione e di passaggio: che rapporto hanno alcuni Libri recenti o meno con queste fiamme e le loro possibili metafore? Lo stesso concetto di crisi climatica passa non solo attraverso i wildfires e gli incendi incontrollati (come anche quelli recenti dell’Amazzonia e della Siberia) ma proprio attraverso un’idea di riscaldamento globale, di temperature impossibili da raggiungere e sopportare. Se l’Apocalisse sarà, sarà tra le fiamme, ci paiono suggerire certi terrificanti vaticini. Possiamo iniziare dal saggio di ... Leggi la notizia su wired

