La Corsa di Miguel compie 20 anni, in migliaia di corsa contro il razzismo (Di sabato 11 gennaio 2020) La manifestazione si avvicina al traguardo dei 10mila iscritti. La corsa di Miguel prosegue in nome della lotta al razzismo e alle barriere architettoniche. Domenica prossima le strade di Roma torneranno a riempirsi per la corsa di Miguel. Si tratta di un evento podistico che si divide tra una prova competitiva e una passeggiata di … L'articolo La corsa di Miguel compie 20 anni, in migliaia di corsa contro il razzismo proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

