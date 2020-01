Incidente Urbania, Alessio Ronconi ha perso la vita (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel pomeriggio di giovedì nove gennaio, è accaduta una tragedia terribile a Urbania, in provincia di Pesaro ed Urbino. Alessio Ronconi, un ragazzo di soli trenta anni, ha perso la vita mentre stava tornando a casa dopo il lavoro. Il padre poliziotto, è andato sul luogo ed è così che ha scoperto cosa era accaduto al suo amato figlio. L’impatto è stato frontale ed infatti, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere sul colpo ed i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. In base alle informazioni che sono state rese note, erano circa le diciassette di giovedì, quando Alessio Ronconi, dopo esser uscito da Imab Group di Fermignano, l’azienda dove lavorava, stava tornando a casa. Mentre stava percorrendo la strada 745 Metaurense, il giovane ha provato a fare un sorpasso, ma proprio mentre stava percorrendo l’altra corsia, ... Leggi la notizia su bigodino

infoitinterno : Incidente mortale a San Silvestro, perde la vita un uomo di 31 anni di Urbania - vivereurbino : Incidente di Fermignano, il dramma del padre poliziotto, è lui il primo a scoprire il tragico destino del figlio… -