Grande Fratello Vip 2020, Sonia Pattarino contro Ivan Gonzalez (Di sabato 11 gennaio 2020) Il popolo del web ha atteso con trepidazione la reazione di Sonia Pattarino, ex fidanzata di Ivan Gonzalez. L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', infatti, dopo aver visto l'ingresso del ragazzo spagnolo nella casa di Cinecittà, si è sfogata con un breve post su Instagram Stories: Grande Fratello Vip 2020, Sonia Pattarino contro Ivan Gonzalez 11 gennaio 2020 03:07. Leggi la notizia su blogo

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… - GrandeFratello : Eccolo il Privé che ci piace! Tra i mostri sacri del Grande Fratello ed un Fabio Testi che si è integrato decisamen… -