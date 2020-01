Furto in una ricevitoria di Maiori: arrestato 24enne napoletano (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Maiori (Sa) – I Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno dato esecuzione ad una Ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal GT del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino italiano di 24 anni, residente a Napoli con precedenti di polizia, per il reato di Furto aggravato. Le indagini, svolte dai Carabinieri della Stazione di Maiori, sono state avviate a seguito della denuncia sporta dal titolare della “ricevitoria Lotto”, di quel centro, che nel mese di ottobre 2019, recandosi presso il proprio negozio, aveva trovato la saracinesca forzata, la porta aperta, con l’ammanco di euro 500 e 300 gratta&vinci. Le investigazioni e la visione delle riprese delle telecamere a circuito chiuso presenti nel locale e negli ... Leggi la notizia su anteprima24

sunsetodown : Stanno alzando la testa... #regionali2019 Tentato furto in una ditta sequestrata per #Ndrangheta a Rosarno - rumarno2 : @billo1675 E chi aveva in vestito in diamanti è stato fregato dalle banche! In una nazione come la nostra i soldi s… - Fds1988 : RT @cavolfiore1234: @Corvonero75 A parte il furto criminale va detta una cosa: salvano l'animale.e abbandonano l'uomo. Questo la dice lunga… -