Donna muore folgorata nella vasca: stava facendo il bagno con il cellulare in carica (Di sabato 11 gennaio 2020) Una Donna di 45 anni, Nathalie Pszola, ha perso la vita in seguito a una scossa elettrica: stava facendo il bagno nella vasca mentre teneva in mano il telefono cellulare, in carica accanto a lei. L’episodio è accaduto a Dole nella regione francese del Jura. La vittima è morta questa mattina in ospedale, lasciando il compagno e due figli. Una Donna di 45 anni è morta folgorata a Dole, in Francia, nella regione del Jura: Nathalie Pszola stava facendo il bagno ieri sera, dopo una giornata di lavoro, e contemporaneamente utilizzava lo smartphone in carica. Il decesso è avvenuto ieri, venerdì 10 gennaio, secondo quanto riporta France Bleu di Besançon. La Donna stava controllando il suo telefono cellulare, che era in carica accanto alla vasca da bagno. È stata folgorata da una scarica improvvisa, partita proprio dal telefonino. A scoprire il suo corpo senza vita sono stati il compagno Fabrice ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

Agenzia_Ansa : #Meningite: muore una donna, si cerca un portatore sano. E' il quarto caso nella stessa zona nel Bergamasco #ANSA - LimeMagazineU : Donna muore folgorata nella vasca: stava facendo il bagno con il cellulare in carica - RossaPrimavera_ : portandole il suo cuore e poi di tagliarsi le vene e quindi di morire. Tuttavia la donna, quando si accorge che muo… -