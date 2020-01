Crisi in Libia, concluso il vertice Conte e Al-Sarraj. Il premier libico: «Disponibili a una tregua, ma Haftar deve ritirarsi» (Di sabato 11 gennaio 2020) È durato quasi tre ore il colloquio a palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e il premier libico Fayez al-Sarraj, concluso con un invito da parte del presidente del Consiglio italiano a un immediato cessato il fuoco e a una soluzione politica della Crisi libica con un intervento deciso dell’Unione europea. Conte ha annunciato che sarà in Turchia lunedì 13 gennaio e il giorno dopo in Egitto. «Siamo estremamente preoccupati per l’escalation» in Libia: «gli ultimi sviluppi stanno rendendo un paese una polveriera con forti ripercussioni, temiamo, sull’intera regione». Bisogna «assolutamente fermare il conflitto interno e le interferenze esterne”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dell’incontro con il primo ministro libico Fayez Sarraj. «L’Italia ha sempre linearmente, coerentemente lavorato per una soluzione politica, per contrastare ... Leggi la notizia su open.online

