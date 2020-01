Autobus con studenti in fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco (Di sabato 11 gennaio 2020) Paura a Ospedaletto Euganeo (in provincia di Padova), dove nel primo pomeriggio di sabato 11 gennaio 2020 un Autobus con a bordo decine di studenti è andato in fiamme. A causa di un guasto al motore si è sviluppato un incendio e, dopo aver fatto scendere i passeggeri, l’autista ha immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa per consentire il recupero del mezzo. Leggi la notizia su notizie

