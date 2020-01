Audizione di Circelli, arriva la nota ufficiale dell’Us Avellino (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’U.S. Avellino 1912 ha diramato nel primo pomeriggio una nota stampa di precisazione sull’Audizione dell’amministratore unico Nicola Circelli dinanzi alla procura federale. Di seguito il testo del comunicato: “Alcuni organi d’informazione hanno inopinatamente divulgato notizie circa un’Audizione dinanzi alla procura federale dell’amministratore unico Nicola Circelli. Trattandosi di atti secretati la società non può che manifestare stupore e sconcerto per la diffusione di tali notizie. Tuttavia, al fine di evitare strumentalizzazioni della vicenda e di assicurare la opportuna serenità all’ intero ambiente in momento di grosso impegno collettivo (società, tesserati, istituzioni locali, tifosi, stampa, potenziali sponsor), si rendono necessarie alcune brevi informazioni. E’ stata presentata una ... Leggi la notizia su anteprima24

piuenne : #Avellino, la nota del club sull'audizione di #Circelli in procura federale - wam_the : Avellino, la nota del club sull'audizione di Circelli in procura federale -