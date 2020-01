Zingaretti: "Ho chiesto a Cuperlo la disponibilità a candidarsi alle suppletive a Roma" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Zingaretti ha chiesto a Cuperlo la disponibilità a candidarsi alle elezioni suppletive, che si svolgeranno nel collegio parlamentare lasciato libero da Gentiloni, diventato commissario europeo. A farlo sapere è lo stesso segretario del Pd, a margine di un evento a Milano. Zingaretti, però, precisa: “Non esiste al momento alcun accordo o decisione per la candidatura alle elezioni suppletive nel collegio parlamentare di Roma”. Il presidente della regione Lazio ha poi smentito le indiscrezioni di stampa sull’eventuale candidatura del ministro Gualtieri.“Ho chiesto a Gianni Cuperlo - ha spiegato - di valutare una sua disponibilità in tal senso, giudicandola una soluzione autorevole. Stiamo valutando assieme a lui e al gruppo dirigente l’offerta migliore per giungere a un confronto elettorale competitivo e vincente”.E ancora: ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Zingaretti: 'Ho chiesto a Cuperlo la disponibilità a candidarsi alle suppletive a Roma' - HuffPostItalia : Zingaretti: 'Ho chiesto a Cuperlo la disponibilità a candidarsi alle suppletive a Roma' - happybamba : @51fini Sì sì fino a che non glielo propongono, poi lo farà solo perché gliel'hanno chiesto...(Conte, Zingaretti, Renzi) -