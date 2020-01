Vizzolo, rimandata l’autopsia del 12enne morto: corpo congelato, accertamento non possibile (Di venerdì 10 gennaio 2020) È stata rimandata l'autopsia sul corpo del piccolo Francesco, il ragazzo di 12 anni deceduto lo scorso 30 dicembre all'ospedale di Vizzolo Predabissi, in provincia di Lodi, per un'occlusione intestinale. Inizialmente trattato come caso non grave, ha subìto un improvviso aggravarsi delle sue condizioni, spirando durante l'operazione chirurgica il giorno successivo al suo ricovero. Il motivo del rinvio dell'autopsia è riconducibile allo stato di conservazione del corpo di Francesco presso l'ospedale: doveva essere semplicemente raffreddato, ma l'hanno ritrovato congelato. Leggi la notizia su fanpage

