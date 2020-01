Varese, studenti in rivolta per le aule troppo fredde: 76 sospensioni. Il preside: “Sporcavano e prendevano a calci il muro” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Classi gelide, nel bel mezzo di gennaio: 76 studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore“Isaac Newton” di Varese sono stati sospesi per aver protestato contro il freddo che hanno trovato mercoledì a scuola. Nelle classi la colonnina di mercurio del termometro non superava i quindici gradi mentre in palestra arrivava persino a tredici. Una situazione insostenibile per gli studenti, che hanno avvisato immediatamente il dirigente della scuola, Daniele Marzagalli, a cui non è restata altra scelta che avvisare i tecnici della Provincia che durante la mattinata sono intervenuti per cercare di ripristinare una temperatura normale. Ma l’attesa non è piaciuta ai ragazzi. Gli studenti, infatti, non hanno aspettato ma hanno deciso di uscire dalle aule e “marciare” alla volta della presidenza. Mentre il preside si trovava fuori dall’ufficio per verificare la situazione, un gruppo di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

