Uomini e Donne, anticipazioni Trono over: torna Armando, Gemma Galgani lascia Marcello (Di venerdì 10 gennaio 2020) Trono over: Armando porta la sua ex in studio Stranamente mercoledì pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del Trono over di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse in rete da Il Vicolo delle News, l’appuntamento è stato quasi tutti dedicato ad Armando Incarnato. Il cavaliere campano ha messo nuovamente piede all’interno dello studio dopo che la settimana scorsa Gianni Sperti ha mostrato una segnalazione. In pratica, stando alle parole dell’opinionista, il napoletano si vedeva fuori con una signora. Sembra proprio. però, che questa donna non è altro che la sua ex fidanzata. Quindi l’uomo l’ha portata in trasmissione per farla testimoniare e fare capire al pubblico la sua buona fede. In puntata Incarnato ha parlato della loro relazione sentimentale che si è conclusa qualche anno fa e tuttavia sono rimasti in ottimi rapporti. Infatti ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteorenzi : Visitando le missioni dei nostri soldati all’estero ho conosciuto storie bellissime e stretto mani di donne e uomin… - micillom5s : L'#Istat dice Sale #occupazione al 59,4% a novembre 2019 +41000 rispetto al mese precedente +67000 tempo indetermin… - matteosalvinimi : Silenzio assoluto dal ministro della giustizia, mentre il Pd di Bonaccini ci regala i porti aperti, la cancellazion… -