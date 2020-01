Uno spazio sicuro per studiare e crescere, sentendosi a casa (Di venerdì 10 gennaio 2020) (Questo post è a cura di Daniele Biondo, psicoanalista di adolescenti, project manager ”Stelle di periferie” e Annalisa Salvatore, psicoterapeuta, coordinatore generale ”Stelle di Periferie”)Perché il Cas non lo chiamate casa? Ci ha scritto uno dei ragazzi su Instagram, cogliendo un aspetto saliente del Centro di Aggregazione Scolastica (CAS): la funzione di accoglimento, di luogo su cui fare affidamento. Il Centro di Aggregazione Scolastica è uno spazio dove i ragazzi nel pomeriggio sono aiutati a fare i compiti, e possono socializzare, giocare, fare gratuitamente arte e sport. Un’aula all’interno della scuola, aperta 2-3 pomeriggi a settimana, in orari dati, in cui operano educatori e psicologi. Dunque una situazione stabile, un possibile ancoraggio per i ragazzi della scuola e del quartiere.I Cas sono stati attivati ... Leggi la notizia su huffingtonpost

