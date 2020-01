Ti ricordi… La ‘Pazza Inter’ del 9 gennaio: le rimonte impossibili contro la Samp e il Siena (Di venerdì 10 gennaio 2020) Pazza Inter? Sì e se è il 9 gennaio anche di più. Eh già, perché due delle più belle e memorabili rimonte dei nerazzurri sono arrivate nello stesso giorno, il 9 gennaio appunto. La prima nel 2005: l’Inter di Mancini, già molto dietro in classifica rispetto a Juve e Milan che si contendono lo scudetto, ospita a San Siro la Sampdoria di Novellino. Vieri, Adriano e Cambiasso sbattono contro un super Antonioli, e la Samp passa in vantaggio con Tonetto a fine primo tempo. La ripresa prosegue con lo stesso copione: la Samp si chiude, l’Inter prova disperatamente il pareggio ma Antonioli le prende tutte. A cinque minuti dalla fine con l’Inter tutta in avanti Diana se ne va nel più classico dei contropiede e la offre al bielorusso Kutuzov che insacca. Stadio ammutolito e tifosi che sentenziano: “Partita messa in ghiaccio dalla Samp”. Anche nei minuti finali la partita pare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

