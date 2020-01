Semifinali Atp Cup 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di venerdì 10 gennaio 2020) Russia-Serbia e Spagna-Australia sono le Semifinali della ATP Cup 2020, la neonata competizione di tennis riservata alle Nazionali. A Sydney (Australia) si è delineato il quadro delle Semifinali che andranno in scena sabato 11 gennaio, ci aspettano due autentiche battaglie con tante stelle in campo pronte a regalare grandi emozioni e a fare divertire tutti gli appassionati: chi riuscirà a staccare il pass per l’atto conclusivo del torneo e a rimanere in corsa per alzare al cielo il prestigioso trofeo? Si incomincia nella notte italiana col confronto tra Russia e Serbia che vivrà moltissimo sul big match tra Daniil Medvedev e Novak Djokovic, un testa a testa vibrante il cui esito potrebbe risultare determinante per l’intera contesa. Nella mattinata italiana, invece, Rafael Nadal sarà chiamato a trascinare la Spagna contro i lanciatissimi padroni di casa spinti da un pubblico ... Leggi la notizia su oasport

