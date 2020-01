Scoperte due nuove sostanze nella cannabis: una è 33 volte più potente del Thc (Di venerdì 10 gennaio 2020) Scoperti due nuovi fitocannabinoidi della cannabis: uno è il tetraidrocannabipherolo (Thcp), che ha un’attività psicotropa 33 volte maggiore rispetto al più noto tetracannabinolo (Thc), e l’altro è il Cbdp. Ad individuarli i ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il cui studio è pubblicato sulla rivista Scientific Reports.I due cannabinoidi sono stati estratti dalla cannabis medicinale FM2, prodotta dall’Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze. Lo studio, condotto in vitro e sui topi, ha mostrato che il Thcp ha un’interazione con i recettori dei cannabinoidi 33 volte superiore rispetto al Thc. In altre parole è come se fosse un Thc più potente, con la stessa capacità di azione ma a dosi molto più basse. Sull’altro componente isolato invece si sa ancora ... Leggi la notizia su huffingtonpost

fattoquotidiano : Cannabis, “scoperte due nuove sostanze”: una è molta più potente del tetracannabinolo (Thc) - 17BlackCat17 : RT @HuffPostItalia: Scoperte due nuove sostanze nella cannabis: una è 33 volte più potente del Thc - ToninoAtti : RT @HuffPostItalia: Scoperte due nuove sostanze nella cannabis: una è 33 volte più potente del Thc -