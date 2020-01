Scomparsa Samira El Attar: il marito avrebbe una seconda famiglia in Marocco (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ci sono novità che potrebbero incrementare ancor di più i dubbi sulla figura di Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar, la donna Scomparsa da Stanghella lo scorso 21 ottobre. Il marito, professatosi sin da subito innocente e resosi artefice della denuncia di Scomparsa della compagna, risulta essere uno degli indiziati principali per quello che potrebbe essere stato il suo omicidio e il successivo occultamento di cadavere. A Storie Italiane, nella puntata odierna, gli ultimi aggiornamenti sull’uomo. Samira El Attar, la seconda famiglia di Mohamed Barbri È un quadro sempre più misterioso e intricato quello che si erge alle spalle di Mohamed Barbri, il marito di Samira El Attar. L’uomo, indagato per omicidio e occultamento di cadavere della compagna, aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 1° gennaio amplificando su di lui l’attenzione da parte degli inquirenti. Oggi, nel ... Leggi la notizia su thesocialpost

