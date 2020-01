Ricette light: la lasagnetta allo yogurt con pesto di rucola (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ricetta light: lasagna bianca con fagiolini e pesto di rucolaRicetta light: lasagna bianca con fagiolini e pesto di rucolaÈ il piatto delle feste per antonomasia, la preparazione più rustica e stratificata nella storia culinaria della penisola: simbolo della campanilistica contesa tra Emilia Romagna e Campania – con gli amanti del ragù alla bolognese contrapposti ai fautori della genovese (il ragù bianco partenopeo), e i sostenitori della sfoglia romagnola di pasta all’uovo avversi ai cultori di quella napoletana di grano duro – la lasagna, icona foodie di italianità, è la ricetta della domenica in ogni regione dello stivale. Il suo nome deriva dal termine “laganon” (indicativo di una sfoglia sottile) e la sua preparazione era già nota ai tempi degli antichi romani: bianca o verde, con ragù classico o di polpette, non c’è confort food più grande e grandemente reinterpretato ... Leggi la notizia su vanityfair

