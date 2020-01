Patente ritirata a vita per guida in stato d’ebbrezza (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un sondaggio che ha fatto discutere, posto da L’Associazione Giustitalia che provvede all’assistenza delle vittime di incidenti stradali e per i familiari di persone deceduti a causa dei pirati della strada. La domanda è stata richiesta dopo che un uomo di 76 anni, un pensionato è morto investito d una donna che è risultata positiva all’alcoltest. Un dato che non è stato ancora confermato, poiché le indagini dei carabinieri risulta che la conducente non fosse ubriaca. Ma a parte questo episodio, quelli degli incidenti stradali con i guidatori in stato i ebbrezza sono casi che purtroppo si ripetono troppo spesso e appaiono con troppa frequenza nelle pagine di cronaca nera. Come si è dimostrato anche nell’ultimo caso di Corso Francia a Roma che ha provocato la morte delle due ragazzi di 16 anni (Continua…) E’ stato posto un quesito da il quotidiano ... Leggi la notizia su howtodofor

