Orario Lazio-Napoli e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Domani 11 gennaio torna in campo la Serie A con la fantastica sfida, alle ore 18.00, tra Lazio-Napoli. Un match di altissimo livello tra la grande riveLazione della stagione, i biancocelesti, che al di la di ogni scaramanzia sono in lotta per lo scudetto, visti i sei punti dalla coppia di testa con una partita in meno. I partenopei, invece, devono rilanciare le proprie ambizioni e cercheranno di portare a casa punti importanti dopo la pesante sconfitta subita per mano dell’Inter. Per quanto concerne le probabili formazioni, Simone Inzaghi dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2 con Immobile e Correa a comporre la coppia d’attacco. In mezzo al campo dovrebbe esserci il rientro di Luis Alberto che sarà affiancato da Lazzari, Milinkovic-Savic e Lucas Leiva. Gennaro Gattuso, invece, dovrebbe scegliere il 4-3-3 che sta diventando per gli azzurri il modulo di riferimento. Il tridente ... Leggi la notizia su oasport

