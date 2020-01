Napoli, dal 13 gennaio Tuttohotel alla Mostra d’Oltremare (Di venerdì 10 gennaio 2020) Finalmente a Napoli l’appuntamento per il settore ospitalità, che colma una lacuna fieristica per un mercato in grande espansione. Si chiama Tuttohotel e si svolge alla Mostra d’Oltremare, con ingresso in piazzale Tecchio, dal 13 al 15 gennaio. Fiera e Mostra espositiva per hotel, b&b e strutture ricettive, che con contenuti innovativi mira a diventare il più importante appuntamento fieristico per l’hotellerie e le forniture alberghiere del Sud Italia. Non è un caso, infatti, la scelta di organizzarlo a Napoli, che deriva da un’attenta analisi di mercato per offrire nuove opportunità di business al servizio delle aziende. Una città in cui dal 2010 al 2017 il numero dei turisti è salito del 91%, attestando il capoluogo partenopeo nel 2019 come seconda città più visitata d’Italia. La Campania, tra l’altro, è la regione in Italia con più strutture 5 ... Leggi la notizia su ildenaro

sechesi : Nei giorni in cui il Napoli ha investito più di 30 milioni per sistemare il centrocampo fa un certo effetto ripensa… - capuanogio : ?? Prosegue la guerra nel #Napoli per le multe dopo l'ammutinamento di novembre. Sei giocatori (#Insigne, #Lozano,… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: MUSICA - BRUNORI SAS presenta dal vivo il suo album 'CIP!' alla Domus Ars a Napoli -