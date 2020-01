Multe cancellate per 17 milioni di euro. Se sei un vip a Roma funziona così (Di venerdì 10 gennaio 2020) Cinque dipendenti del Comune accusati di aver favorito decine di persone: tra i privilegiati anche il presidente della Lazio, Lotito. Quando se ne parla, spesso si viene accusati di demagogia, populismo. retorica. Ma non sempre le accuse sono fondate. Qualche volta ci si azzecca a pensar male. Quante volte ci saremmo detti: “basterebbe avere gli … L'articolo Multe cancellate per 17 milioni di euro. Se sei un vip a Roma funziona così proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

