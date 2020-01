Miriana Trevisan Instagram, eccitante in versione Marilyn Monroe: «Che davanzale» (Di venerdì 10 gennaio 2020) «L’educazione è come l’eleganza. Se non ce l’hai non puoi fingere di averla», recita così la didascalia che reca l’ultimo scatto bollente di Miriana Trevisan, showgirl italiana, che dopo aver esordito con successo a Non è la Rai nel 1991, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a programmi quali Striscia la notizia, La Corrida e La ruota della fortuna. Di recente il suo nome è tornato sulle pagine di cronaca rosa, complice la partecipazione dell’ex marito di lei Pago (all’anagrafe Pacifico Settembre) a Temptation Island Vip. E ne sentiremo parlare ancora considerando che il cantante (ex di Serena Enardu) è recluso ora al Grande Fratello Vip 2020. Miriana Trevisan Instagram, eccitante in versione Marilyn Monroe: «Che davanzale» Nell’ultimo scatto su Instagram, dove Miriana Trevisan vanta un seguito di 104 mila follower, la showgirl appare con addosso ... Leggi la notizia su urbanpost

declassata : Pago dice che serena è la donna che ha amato di più. D’altronde: - ha scritto una canzone per Miriana Trevisan - ha… - strunz_me13 : @arianna239 Miriana Trevisan l'ex moglie di Pago e la madre di suo figlio. - DomenicoMazzil5 : RT @MIRIANA_TREV: 'Imperfezioni, strappi e cuciture forzate sarebbero stati rammendati, come un patchwork di storie di donne che tessono u… -