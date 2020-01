Migranti, Sea Watch salva 119 persone in 24 ore: “Non abbiamo ancora ricevuto risposte ufficiali sui soccorsi effettuati” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono 119 le persone salvate in 24 ore, tra giovedì e venerdì, dalla Sea Watch 3 che, adesso, sta cercando un porto verso il quale dirigersi per far sbarcare i naufraghi, tra cui ci sono anche diverse donne e minori. Il primo intervento, il più importante dal punto di vista numerico, è avvenuto nella mattinata di giovedì, quando la nave della ong che interviene in caso di naufragi nel Mediterraneo ha intercettato un gommone con 60 Migranti a bordo a circa 24 miglia dalle coste libiche. Di questi, 53 sono di sesso maschile e 7 femminile, di cui 31 minori. Un intervento avvenuto poco dopo che l’equipaggio aveva documentato un respingimento da parte della Guardia Costiera libica di circa 150 persone che si trovavano a bordo di due gommoni. Dopo il primo intervento, la nave si è messa alla ricerca della seconda imbarcazione in difficoltà segnalata da Moonbird, l’aereo da ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

