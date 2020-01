Luigi Mario Favoloso scomparso, una mail che sconvolge la madre arriva in diretta a Mattino 5 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luigi Favoloso è scomparso. Sono ormai giorni che di lui non si hanno notizie. Durante l’ultima puntata di Mattino 5, però, è successo qualcosa che nessuno si aspettava. Mentre Federica Panicucci inizia a parlare della misteriosa sparizione di Luigi Mario Favoloso con la madre di lui, arriva una notizia sconvolgente. La donna confessa di aver ricevuto – nel momento in cui parla – una mail da parte di suo figlio. La madre di Favoloso però spiega che non sa se davvero l’abbia scritta il figlio o altri. Mamma Loredana è devastata: sono giorni che vive male, è preoccupata per il figlio e non sa più che pensare. E questa mail non la rassicura: teme infatti che non l’abbia scritta veramente Luigi Mario. A Mattino 5 dice di non voler leggere la suddetta lettera, prima vuole parlarne con sua figlia. Si tratta di una mail anonima e in studio nessuno comprende il motivo per cui Favoloso abbia ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

