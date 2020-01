Luca Barbareschi rivela in tv di essere stato violentato da un prete (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ospite del programma ‘La Confessione’, condotto da Peter Gomez e in onda venerdì 10 gennaio alle 22.45 sul canale Nove, Luca Barbareschi ha raccontato di un episodio che lo ha visto protagonista in tenera età. Il direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma ha infatti rivelato al giornalista del Fatto Quotidiano di essere stato vittima di abusi sessuali quando era minorenne: ad approfittarsi di lui sarebbe stato un religioso, suo insegnante di un istituto cattolico privato di Milano. LEGGI ANCHE –> Barbareschi: «Al 90% il Teatro Eliseo chiuderà, così vogliono i 5 Stelle» Luca Barbareschi: «La pedofilia è una malattia terribile» «In quegli anni ero solo con delle voragini emotive e non potevo che attirare le attenzioni di chi ha delle malattie. E la pedofilia è una malattia terribile», rivela Luca Barbareschi. «Quando uno è nella situazione di un bambino come me è ... Leggi la notizia su giornalettismo

