Incendi in Australia: l’associazione ambientalista di Leonardo DiCaprio lancia il Wildfire Fund (Di venerdì 10 gennaio 2020) Earth Alliance, l’associazione ambientalista, creata da Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, ha lanciato l’Australia Wildfire Fund. Un impegno da 3 milioni di dollari per “sostenere gli sforzi contro gli Incendi, aiutare le comunità locali più colpite, consentire il salvataggio e il recupero della fauna selvatica e sostenere il ripristino a lungo termine di ecosistemi unici, con i partner Aussie Ark, Bush Heritage Australia, Wires, Emerson Collective, Global Wildlife Conservation“. Earth Alliance, copresieduta da Di Caprio, è stata creata nel 2019, in risposta alla crisi climatica e alla perdita di biodiversità.L'articolo Incendi in Australia: l’associazione ambientalista di Leonardo DiCaprio lancia il Wildfire Fund Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

