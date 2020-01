“Il Cantante Mascherato”: al via, il 10 gennaio su Rai1, il nuovo programma di Milly Carlucci (Di venerdì 10 gennaio 2020) Otto volti mascherati da coniglio, mastino napoletano, angelo, leone, mostro, pavone, coniglio, unicorno, barboncino. Dietro a questi, si cela l'identità di protagonisti, noti a tutti noi, che si esibiranno in perfomance canore. Con una condizione: riserbo e segretezza. A giudicare le esibizioni, quattro giurati d'eccezione: Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e, secondo quanto emerge dal sito "Tv blog", potrebbe prevedersi la presenza di (...) - Musica e Spettacoli / Televisione, Spettacolo Leggi la notizia su feedproxy.google

trasparenteg : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1945 nasceva il cantante Rod Stewart interprete di “Do ya think I'm sexy' e 'Sailing' - #accaddeoggi https://t.co… - AccaddeOggi : Oggi nel 1945 nasceva il cantante Rod Stewart interprete di “Do ya think I'm sexy' e 'Sailing' - #accaddeoggi - AndreaFilocomo : RT @tvblogit: Grande Fratello Vip contro Il Cantante Mascherato? Antonella Elia: 'Spogliamoci per f0ttere gli ascolti' -