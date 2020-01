Genoa, oggi l’incontro tra gli agenti di Bjarnason e la società (Di venerdì 10 gennaio 2020) Genoa, la società rossoblu sta per mettere in cassaforte anche il quarto colpo di questa sessione di mercato Non si ferma il Genoa in questa sessione di calciomercato. Il patron Preziosi infatti ha già messo a segno diversi colpi: Perin, Destro e Sturaro ma non è finita qui. L’altro nome in arrivo sarebbe quello di Birkir Bjarnason. Come riporta Gianlucadimarzio.com la società e gli agenti del calciatore dovrebbero incontrarsi oggi per definire i dettagli dell’operazione. Si lavora ad un contratto di 18 mesi. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

