Don Matteo 12, ascolti boom per la nuova stagione (Di venerdì 10 gennaio 2020) La serie tv italiana Don Matteo, in onda su Rai 1, continua a riscuotere grande successo anche alla sua dodicesima e forse ultima edizione. Saranno 10 le puntate che vedranno Terence Hill nel ruolo di Don Matteo Bondini, ma l’ipotesi che la Rai possa chiedere nuove stagioni, dopo i risultati incredibili ottenuti, si fa sempre più concreta. La prima puntata, andata in onda ieri 9 Gennaio, ha infatti conquistato ben 7.005.000 spettatori con uno share del 30,6%. Dati incredibili che surclassano tutti quelli della concorrenza. Su Canale 5 ad esempio, The Legend of Tarzan ha registrato solo 1.797.000 spettatori pari al 7.9% di share, mentre su Italia 1 Barry Seal – Una Storia Americana ha catturato l’attenzione di 1.556.000 spettatori con il 6.4%. Le altre reti hanno ottenuto ascolti più bassi, senza riuscire lontanamente ad avvicinarsi a quelli di Rai 1. Sono anni ... Leggi la notizia su trendit

_Carabinieri_ : Cecchini: 'Ma servirà a qualcosa quello che stiamo facendo?' Don Matteo: 'L'amore serve sempre!' Da 20 anni nel cuo… - Raiofficialnews : Don Matteo festeggia 20 anni e torna su @RaiUno con la 12esima stagione: #DonMatteo12, dal #9gennaio su #Rai1 e… - _EndGame__ : RT @itsmwengo: Rovazzi che interrompe la messa di don Matteo Don Matteo: #DonMatteo12 -