"Dante 2021" celebrato in 70 Comuni con il sostegno di Poste Italiane (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un poeta che non conosce confini, a 700 anni dalla sua scomparsa. Dante Alighieri, genio creatore e della tradizione, è amato da Nord a Sud (e non solo): lo dimostra il fatto che siano state ben 322 le domande presentate dai Comuni per partecipare alle sue celebrazioni nel 2021. Una dozzina di candidature sono arrivate perfino dall’estero. L’iniziativa, sostenuta da Poste Italiane in accordo con il Ministero dei Beni culturali e del Turismo, valorizzerà 70 realtà locali che sono state meta del poeta esule e fonte d’ispirazione per la sua produzione letteraria ed intellettuale.Il contributo di Poste è stato annunciato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante e dal ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Sala Spadolini del Mibact ... Leggi la notizia su huffingtonpost

