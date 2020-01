Crolla pezzo di intonaco, chiusa galleria su A6. In Italia sono 200 quelle a rischio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Un pezzo di intonaco si stacca dal soffitto, tunnel sulla A6 Torino-Savona. In Italia sono duecento le gallerie a rischio: 105 si trovano su tratte gestite da Aspi. Ancora paura in autostrada per un nuovo crollo in una galleria. Questa volta il crollo ha interessato la Ricchini, nel Savonese, sulla A6 Torino-Savona. Secondo i dati al vaglio della Guardia di Finanza sarebbero 200 le strutture a rischio in Italia. Crolla pezzo di intonaco, chiusa galleria sulla A6 Il crollo è avvenuto di notte, quando l’afflusso di auto è minimo. La galleria è stata chiusa per accertamenti e poi riaperta in mattinata. I Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia Stradale hanno liberato la carreggiata dai pezzi di intonaco e hanno valutato le condizioni della struttura. Italia, 200 gallerie a rischio Quello avvenuto sull’A6 è purtroppo solo l’ultimo degli episodi di ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Crolla pezzo di intonaco, chiusa galleria su A6. In Italia sono 200 quelle a rischio - bompresso01 : Crolla un altro pezzo di galleria sulla A10, tra #Arenzano e #Cogoleto. Passare su quell'autostrada è come subire u… - mistercall360 : OGGI PRENDERE AUTOSTRADA CE DA PENSARCI ,JESUS TUTTA A 250 ORARI VIA LEVATEVI SE CROLLA VOLATE VOI, CHE SCHIFO DI P… -