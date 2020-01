Cristiano Ronaldo ufficiale in FIFA TOTY: la squadra dell’anno di FUT è completa (Di venerdì 10 gennaio 2020) FIFA TOTY è forse uno dei topic più caldi degli ultimi giorni tra social e forum che raccolgono i pareri della community di appassionati alla serie calcistica di EA Sports e Electronic Arts. Questo perché il team di sviluppo ha da pochissimo svelato i nomi degli atleti che compongono la squadra dell'anno della giocatissima modalità FUT. Una selezione, quella del Team of the Year, che aveva fatto poi discutere per l'assenza di Cristiano Ronaldo nella rosa dei campionissimi. Una lacuna che gli sviluppatori di FIFA 20 vanno finalmente a colmare oggi, 10 gennaio 2020, come comunicato nel tweet che trovate poco più in basso. Questo significa che CRT7 è entrato di diritto tra le stelle annuali di FIFA Ultimate Team, come dodicesimo e ultimo calciatore. https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1215694795823177728 Il fuoriclasse portoghese, per ritagliarsi un posto in FIFA TOTY, ha ... Leggi la notizia su optimaitalia

