C’era una volta Roma… “Scala Santa” (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Scala Santa è la scala salita da Gesù per raggiungere l’aula dove subì l’interrogatorio di Ponzio Pilato prima della crocifissione. Ci troviamo sul colle del Celio, nella basilica di San Giovanni in Laterano, la prima delle quattro basiliche papali maggiori e la più antica d’Occidente, nel complesso denominato Pontificio Santuario della Scala Santa. Sul lato sinistro della piazza di San Giovanni troviamo la famosa Scala, 28 gradini in marmo bianco rivestiti da una protezione in legno, messi in opera cominciando dall’alto per evitare di essere calpestati dai piedi dei muratori. Secondo la leggenda, la Scala Santa fu portata da Gerusalemme a Roma nel IV secolo per volere di Santa Elena Imperatrice, madre di Costantino e da allora fedeli provenienti da ogni parte del mondo, salgono i gradini sulle ginocchia in segno di rispetto e devozione, recitando preghiere e ... Leggi la notizia su romadailynews

alex_orlowski : Mi sono fatto 3 regali:la tessera @AnpiParma #ANPI. le 10.000 lire @PartitoRadicale del finanziamento ai partiti ch… - GruppoFICamera : .@bennyfiorini: “L’alta affluenza farà vincere il cdx in #EmiliaRomagna. Non dimentichiamoci che alle ultime region… - virginiaraggi : ??C'ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE All’Ara Pacis la mostra ‘C’era una volta Sergio Leone”. Roma celebra così i 90 anni… -