CDS – La Roma insiste per Dries Mertens: il Napoli può perderlo a parametro zero (Di venerdì 10 gennaio 2020) Gianluca Petrachi è ancora sulle tracce di Dries Mertens per la prossima stagione. La Roma sembra aver deciso: il belga si sposerebbe alla perfezione con i dettami tattici del mister Paulo Fonseca. Il Napoli è avvisato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giocatore è finito chiaramente nel mirino della Roma e se non dovesse chiedere troppo di ingaggio i giallorossi sarebbero pronti ad accoglierlo, nonostante i 33 anni di età. Il Napoli lo lascerebbe andare in quel caso a parametro zero. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis ha fretta di trovare un accordo per il rinnovo dell’attaccante. Le pretese di “Ciro” vertono sull’ingaggio. Balla un milione di Euro tra domanda e offerta. Il discorso della trattativa con il club azzurro è rimandato però a fine mese. Il giocatore deve prima pensare a curarsi in Belgio per tornare a disposizione di Gennaro ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

