Cani e gatti ammessi nei luoghi pubblici: la proposta di legge (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ecco cosa prevede nello specifico la legge proposta dal PD riguardante l’ammissione di Cani e gatti nei luoghi pubblici Fonte foto: (Getty Images) L’emancipazione degli animali domestici sta facendo grossi passi in avanti negli ultimi anni. Un ulteriore e decisivo step potrebbe essere la legge presentata dalle deputate PD Patrizia Prestipino e Stefania Pezzopane lo scorso novembre. Il decreto legge consentirebbe l’accesso agli animali domestici in luoghi pubblici comprese anche scuole e chiese. Un provvedimento volto a migliorare sia il benessere dei nostri piccoli amici, sia dei padroni, che potranno portarli sempre con sé. D’altronde gli animali vogliono stare con con i propri “cari” in qualsiasi momento e quindi è giusto tutelari. Novità in vista anche per quanto riguarda divorzio o morte dei padroni e di pensione nel ... Leggi la notizia su chenews

Giusepp00583424 : @zawzaw_ph Ogni anno ascolto i Tg , le notizie dei feriti per i botti , mi caricano , quando il primo gennaio matti… - cotrozzi_lisa : RT @acotrozzi: Leno è da mangiare di baci e speriamo che presto qualcuno venga per lui... compatibile con cani maschi e femmine, probabilme… - cotrozzi_lisa : RT @acotrozzi: IL CASO DEL CUORE KLAUS DALLA PUGLIA KLAUS ??, un dolcissimo cucciolone di meno di un anno in cerca di casa. e' dolcissimo a… -